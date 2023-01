रोहतास: बिहार के रोहतास में अवैध बालू के खिलाफ अभियान (Campaign against illegal sand in Rohtas) चलाई जा रही है. इसी अभियान के तहत जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर पूर्णतः रोकथाम किया गया है. इस आयोजन के लिए जिला पुलिस ने विशेष टीम गठित करने के बाद यूपी के एक बालू माफिया को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस माफिया को पकड़ते के साथ ही कुल चार बालू से लदे वाहनों को बरामद किया है. पुलिस ने इस बारे में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.



अवैध बालू लदे वाहन की जब्ति: यह मामला जिले के डेहरी नगर थाना इलाके का है. जहां पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद छापेमारी अभियान चलाकर अवैध बालू लदे ओवरलोडेड चार वाहनों को जब्त किया है. पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस निरीक्षक सह डेहरी थानाध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि डेहरी से जख्मी बीघा पुल,पाली रोड तथा शंकर हॉस्पिटल के पास अवैध बालू के खिलाफ अभियान चलाकर ओवरलोडेड तीन ट्रक और एक हाईवा को जब्त किया गया है. इस मामले में एक बालू माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है. जिसकी पहचान आजमगढ़ निवासी प्रह्लाद कुमार के रूप में हुई है. पिछले कई दिनों से नगर थाना क्षेत्र के सड़कों पर गुप्त सूचना मिलने के बाद ओवरलोडेड अवैध बालू वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है.



गौरतलब है कि इस इलाके में बालू माफियाओं के द्वारा सोन नदी से अवैध खनन कर विभिन्न जगहों पर अवैध बालू को डंप कर दिया जाता है. जिसके बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बालू माफिया कई ट्रकों और हाईवा पर बालू लोड करने के बाद यूपी में लेकर जाते हैं और ज्यादा रेट में बेच देते हैं. जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति होती है.

