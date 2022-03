रोहतास: बिहार के रोहतास जिले (Crime In Rohtas) के पडुहार के पास पेट्रोल पंप से मंगलवार की रात 1,94,220 रूपये की चोरी (Theft from petrol pump in Rohtas) हुई थी. चोरी की इस घटना को अंजाम देकर भाग रहे पेट्रोल पंप के कर्मी समेत दो लोगों को डेहरी रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने कैश के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों चोरों के पास से चोरी की कैश को दरिहट पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पडुहार पेट्रोल पंप से चोरी: बता दें कि दरिहट थाना के पडुहार पेट्रोल पंप से चोरों ने 1,94,220 रूपये लेकर फरार हो गए थे. पुलिस के अनुसार नासरीगंज सड़क के किनारे पडुहार के समीप पेट्रोल पंप से बीती रात लाखों रुपये की चोरी हुई थी. पंप मैनेजर ने बताया कि रात के करीब 11:30 बजे पेट्रोल पंप बंद कर पंप कर्मियों के साथ कार्यालय के बगल स्थित कमरे में सोने चला गया. अहले सुबह 3:30 बजे जब पंप पर तेल भरवाने के लिए गाड़ियां आने लगीं तो उठने के बाद एक कर्मी ने देखा कि कार्यालय का शटर खुला है. जब हम लोग कार्यालय में पहुंचे तो देखा कि काउंटर का दराज टूटा हुआ है. उसमें रखे हुए रुपये गायब थे. इसकी तत्काल सूचना मालिक को देते हुए दरिहट थाना को दी गई.



दरिहट पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. उन्होंने बताया कि चोरी में एक पेट्रोल पंप कर्मी भी शामिल है. उसके पास से चोरी के रुपये बरामद हुए हैं. उन्होंने बताया कि वह पेट्रोल पंप से छुट्टी लेकर घर गया हुआ था. उसने रात में एक अन्य चोर के साथ मिलकर चोरी की इस घटना का अंजाम दिया. इस संबंध में दरिहट थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि चोरी के मामले में दो युवकों को डिहरी रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने पकड़ा है. रुपए बरामद कर लिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप से चोरी में एक पेट्रोल पंप कर्मी पकड़िया गांव निवासी लव सिंह उर्फ छोटू कुमार सिंह व अकोढीगोला पदुम टोला निवासी उदय पासवान को गिरफ्तार किया गया है.

