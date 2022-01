रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में एनएच-2 पर सोमवार को चलती ट्रक में आग (Fire In Moving Truck In Rohtas) लग गई. इस दौरान ट्रक धू-धू कर जल गया. वहीं, घटना के दौरान असामाजिक तत्वों ने मौके का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर का मोबाइल फोन भी (Driver Smartphone Stolen In Dehari) चोरी कर लिया. घटना डेहरी इलाके के जक्खी बीघा स्थित जीटी रोड की है.

इसे भी पढ़ें : रोहतास में शेरशाह सूरी के मकबरे का दिदार नहीं कर सके पर्यटक, निराश होकर लौटना पड़ा

जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड से गुड़ लदा ट्रक पश्चिम बंगाल जा रहा था. इसी दौरान डेहरी थाना क्षेत्र के जखी बीघा के समीप पुल के ऊपर ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई. ड्राइवर को जैसे ही आग लगने की जानकारी हुई. वह ट्रक रोककर बाल्टी से पानी लेकर उसे बुझाने लगा, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि बुझ नहीं पायी. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दिया. जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया.

देखें वीडियो

ड्राइवर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक में आग लग गई. जिस कारण ट्रक के 4 टायर जल गए. इस दौरान मोबाइल भी चोरी कर लिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक मालिक को सूचना देकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं, घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग दो के दोनों लेन घंटों तक जाम रहे. जिस कारण आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

ये भी पढ़ें- एक जनवरी 2022 से होंगे कई बदलाव, जानिए हमारी जेब पर क्या होगा असर



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP