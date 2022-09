सासाराम: बिहार के रोहतास में 18 घंटे बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य (After 18 Hours Train Scheduled On Time In Rohtas) हो गया है. जिले के डीडीयू गया रेलखंड (DDU Gaya Railway Line) के कुम्हउ स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटना में करीब 25 डिब्बे पटरी से उतर गये. जिसके बाद इस रेलखंड के तीनों लाइन अप और डाउन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया था. बताया जाता है कि आज रात 01:04 बजे पहली यात्री ट्रेन भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन दोबारा शुरू हो गया है.

इसे भी पढ़ेंः बगहा: इंसुलेटर समेत तार टूटने से घण्टों बाधित हुई रेल सेवा, घंटों परिचालन रहा ठप्प

ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू: दरअसल, डीडीयू गया रेलखंड के कुम्हउ स्टेशन पर बांकुड़ा में मालगाड़ी का परिचालन अप लाइन पर किया गया था. इसके साथ ही रिवर्सेबूल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई फिर रेलखंड के डाउन लाइन पर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार डीआरएम, सीनियर डीएसटीई और मंडल स्तर के प्रमुख पदाधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर काम करवाने में लगातार जुटे हैं ताकि इस रेलवे लाइन पर भी ट्रेनों के आवागमन को सुचारु रुप से शुरु कर दिया जाए. बताया जाता है कि डीआरएम राजेश कुमार पांडेय (DRM Rajesh Kumar Pandey) के नेतृत्व में सैकड़ो रेलवे कर्मी काम में जुटे हैं.

मालगाड़ी हुई थी बेपटरी: मामला डीडीयू-गया रेलखंड पर कुम्हउ रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर फ्लाईओवर के पास मालगाड़ी को गुजरने के इंतजार कर रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब यह मालगाड़ी वहां से गुजरी उसके एक डिब्बे के पहिए से चिंगारी निकल रही थी. जिसके बाद मालगाड़ी दूसरी दिशा में जाने लगे. उसके बाद गाड़ी पटरी से उतरनी शुरू हो गई. जिसके बाद गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरकर इधर-उधर जाकर गिर गई. जिसके बाद बेपटरी हुई डिब्बें एक पर एक चढ़ गई. उसके बाद वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई.

चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी धर्मपाल मीणा बुरी तरह घायल: बताया जाता है कि बुधवार की सुबह 6:30 बजे इस घटना में रेलवे के चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी धर्मपाल मीणा (Railway Fourth Grade Employee Wounded In Rohtas) बुरी तरह से घायल हो गया. वहीं कई ट्रेनों का जहां रूट डायवर्ट किया गया और कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था.

इसे भी पढ़ेंः बिहार में कोयला लदी मालगाड़ी की 8 बोगी पलटी, हादसे की तस्वीर लेने के दौरान करंट लगने से एक की मौत