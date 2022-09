रोहतास: बिहार के रोहतास में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा (THEFT IN ROHTAS) है. आज शिक्षक दिवस पर चोरों ने गुरु को ही अपना निशाना बना लिया. जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना के गौरक्षणी में दिनदहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक की बाइक की डिक्की से दो लाख कैश उड़ाया (Two lakh cash theft from teachers bike) है. घटना के बाद पीड़ित शिक्षक ने मामले की लिखित शिकायत थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है.





सब्जी खरीदने रूके थे शिक्षक: घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि सासाराम के मोहड्डिगंज के रहने वाले 46 वर्षीय शिक्षक हरिदेव कुमार जब सासाराम के स्टेट बैंक से अपने दो लाख नगद निकाल कर अपने घर जा रहे थे. गौरक्षणी मोहल्ले के पास अपनी बाइक को रोककर सब्जी खरीदने लगे. इसी बीच उचक्कों ने उनकी बाइक की डिक्की से दो लाख नगद गायब कर दिए.



"एसबीआई बैंक से दो लाख रुपए निकालने के बाद डिक्की में रख घर जाने के क्रम में गौरक्षणी पर सब्जी ले रहा था सब्जी लेने के बाद वापस डिक्की में सब्जी रखने लगा तो देखा की रुपये गायब है डिक्की का ताला टूटा पड़ा है साथ ही कैश को गमछे में लपेट डिक्की में रखा था गमछा बाहर निकला देख तभी मुझे शक हुआ ।घटना की लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी है." - हरिदेव कुमार, पीड़ित शिक्षक



बता दें कि पीड़ित शिक्षक हरिदेव कुमार करगहर के समरडीहा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या के शिक्षक हैं. घटना के बाद शिक्षक हरिदेव कुमार नगर थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करायी. सासाराम नगर थाने के थानाध्यक्ष संजय सिन्हा ने बताया कि पीड़ित का आवेदन मिला है मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही की जाएगी.

