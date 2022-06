रोहतास: बिहार के रोहतास में एक शिक्षिका की संदिग्ध अवस्था में मौत (Suspicious Death of A Teacher in Rohtas) हो गई. जिले में एक टीचर की इलाज के लिए ले जाने के दौरान संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई. मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो-रो कर हाल बेहाल है. घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की है. बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय शिक्षिका पूनम कुमारी डेहरी शहर के रामा रानी जैन प्लस टू स्कूल (Rama Rani Jain Plus Two School in Dehri City) में इतिहास की शिक्षिका थीं और छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय थीं. मिली जानकारी के अनुसार बीती रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन अस्पताल ले जाते तब तक उनकी मौत हो गई.

संदिग्ध परिस्थिति में शिक्षिका की मौत : मृतका के पति चंदन पाल भी उच्च विद्यालय नासरीगंज में पढ़ाते हैं जबकि ससुर सुभाष नगर में एक निजी विद्यालय के संचालक हैं. मृतका नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर के गली नंबर तीन में अपने ससुराल में ही रहती थीं. उनके दो बच्चे एक बेटी और एक बेटा है. बेटा 12 वीं में जबकि बेटी 8 वीं में पढ़ती है. अचानक उनकी मौत से मृतका के बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है. मौत के पीछे विषाक्त पदार्थ खाने की बात बताई जा रही है. हालांकि शिक्षिका की मौत को लेकर जितनी मुंह उतनी बात कही जा रही है.

परिजनों में मचा हाहाकार : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा. डेहरी नगर थाने के थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि- 'शिक्षिका के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.'

