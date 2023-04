सासाराम में कुर्की के भय से आरोपी ने किया सरेंडर

रोहतासः बिहार के सासाराम में रामनवमी जुलूस के बाद हुई हिंसा मामले में फरार आरोपियों के घर मंगलवार को कुर्की जब्ती के लिए पहुंची तो पुलिस का खौफ इस कदर दिखा कि उपद्रवी ने थाने में ही खुद को सरेंडर (Surrender of accused due to fear of attachment ) कर दिया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई रोक दी और बैरंग वापस लौट गई. बताया जाता है कि सासाराम में हुई हिंसा के दौरान पुलिस ने उपद्रव के आरोप में मामला दर्ज किया था.

अभी जिले में सामान्य है स्थितिः इस मामले में आरोपी जमाल कुरैशी पिता सोहराई कुरैशी जो शाह जलाल पीर सासाराम का रहने वाला है. वह फरार चल रहा था. आज जब पुलिस दलबल के साथ आरोपी के घर उसके मुहल्ले पहुंची तो उसने पुलिस के भय से शिवसागर थाना में सरेंडर कर दिया. वहीं लश्करीगंज के श्याम किशोर दुबे के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई को लेकर पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर जमी है. सासाराम में स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार तथा एसपी विनीत कुमार लगातार जायजा ले रहे थे. फिलहाल अभी स्थिति पूरी तरह से जिले में सामान्य बनी हुई है.





पुलिस कर रही आरोपियों के घर कुर्कीः सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार राय ने जानकारी दी कि रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में दो गुटों में हुए हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है. जहां फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती के लिए पुलिस गई थी. सासाराम में रामनवमी के बाद हुई हिंसा मामले में दो आरोपियों के घर पुलिस टीम कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने गई थी, लेकिन पुलिस के भय से एक आरोपी ने शिव सागर थाने में सरेंडर कर दिया. वही दूसरे आरोपी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है.

" रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में दो गुटों में हुए हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है. जहां फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती के लिए पुलिस गई थी. सासाराम में रामनवमी के बाद हुई हिंसा मामले में दो आरोपियों के घर पुलिस टीम कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने गई थी, लेकिन पुलिस के भय से एक आरोपी ने शिव सागर थाने में सरेंडर कर दिया" - संतोष कुमार राय, डीएसपी, सासाराम