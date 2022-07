रोहतासः बिहार के रोहतास में बजरंग दल के जिला संयोजक सन्नी कुमार उर्फ आर्या राजपूत को सोशल प्लेटफार्म पर जान से मारने की धमकी (Death Threats On Social Platforms) मामले को पुलिस ने 4 दिनों के भीतर हल कर लिया है. मामले में आरोपी को पुलिस ने धमकी देने के लिए उपयोग किये गये एंड्रॉयड मोबाइल के साथ गिरफ्तार (Rohtas Police Arrested Cyber Criminal In Threats To Kill Bajrang Dal Member) कर लिया है. आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान दरिहट थाना क्षेत्र के धरहरा गांव का निवासी प्रतीक शर्मा के रूप में की गई है.

"दरिहट के धरहरा के वार्ड नंबर 15 के रहने वाले प्रतीक कुमार शर्मा को बजरंग दल के जिला संयोजक सन्नी कुमार उर्फ आर्या राजपूत को सोशल प्लेटफार्म पर जान से मार देने की धमकी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. साथ ही वह मोबाइल भी बरामद किया है, जिसके माध्यम से धमकी दी जा रही थी. मामले की जानकारी मिलते ही विशेष टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक्टिव किया गया था, जिसने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया."- आशीष भारती, एसपी रोहतास

क्या है मामलाः बजरंग दल के रोहतास जिला संयोजक सन्नी कुमार सिंह उर्फ आर्या राजपूत को 4 दिन पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से जान मारने की धमकी दी गई थी. धमकी के बाद सन्नी कुमार ने पुलिस से संपर्क किया. मामले की जानकारी मिलते ही रोहतास एसपी आशीष भारती ने मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस टीम ने आईटी और साइबर एक्सपर्ट की मदद से इंटरनेट जनरेटर फेक व्हाट्सएप मोबाइल के आईपी एड्रेस को लोकेट कर मोबाइल के उपयोग करने वालों की पहचान कर साइबर अपराधी की गिरफ्तारी गई.

माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट के बारे में पुलिस को जानकारी देंः पिछले दिनों राजस्थान में हुए सांप्रदायिक वारदात के तर्ज पर घटना को अंजाम देने की धमकी की सूचना पर रोहतास पुलिस अलर्ट हो गई थी. एक तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता को समुचित सुरक्षा मुहैया कराई गई. साथ ही पारंपरिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से इंटरनेट जेनरेटेड फेक व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी देने वाले की पहचान कर कार्रवाई की गई. एसपी आशीष भारती ने बताया कि देश के कई जगहों पर हाल के दिनों वारदात को ध्यान में रखकर रोहतास पुलिस पहले से अलर्ट है. इस मामले में पुलिस ने समय रहते अपराधी पर कार्रवाई की. आगे भी किसी भी व्यक्ति को जिले में शांत भंग करने की इजाजत नहीं दिया जायेगा. एसपी ने कहा कि किसी को भी माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी पोस्ट के बारे में जानकारी मिले तो अविलंब पुलिस को सूचना दें.

