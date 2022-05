रोहतास : बिहार के रोहतास में बेखौफ बदमाशों (Crime In Rohtas) ने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी है. यहां अपराधियों का दिनदहाड़े तांडव जारी है. ताजा मामला के तहत आज नोखा में दिनदहाड़े बंधन बैंक में घुसकर (Robbery in Bandhan Bank in Rohtas) चार की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने दो लाख नगदी के साथ-साथ लैपटॉप, कर्मियों के मोबाइल तथा अन्य सामान लूट लिए. बेखौफ बदमाशों ने इस दौरान बैंक में मौजूद तीन कर्मियों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया.

ग्राहकों के साथ की बदसलूकी : घटना के बारे में बताया जाता है कि बैंक परिसर में अपराधी आधे घंटे से अधिक समय तक लूटपाट करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी. सबसे बड़ी बात है कि 'बंधन बैंक' मुख्य सड़क पर है. दोपहर में बैंक में लूटपाट होती रही और अपराधी आराम से वारदात को अंजाम देकर चलते बने. साथ ही बैंक में मौजूद दो ग्राहकों के साथ बदसलूकी भी की और उसके बैग, पैसे तथा मोबाइल भी छीन लिए.



''बैग में लैपटॉप वगैरह भी था, सभी को लूटकर गया है. मैं अधिकारी के साथ फिल्ड में गया हुआ था. इसकी सूचना हमलोगों ने थाना प्रभारी को दी. वे दलबल के साथ यहां पहुंचे. पुलिस अभी आयी थी. डीवीआर लेकर गयी है. घटना 12 बजकर 39 मिनट की है. 4 लोग हथियार लेकर आए थे.'' - नागवत कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, बंधन बैंक

SP खुद पहुंचे घटनास्थल पर : सूचना पाकर रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती (Rohtas SP Ashish Bharti) भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है.





