रोहतास: बिहार के रोहतास में नक्सली राजेश गुप्ता के घर में छापेमारी (Raid At Naxalite Rajesh Gupta House In Rohtas) की गयी है. जिले के नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह से ही एनआईए की टीम समहुता गांव पहुंचकर छापेमारी में जुटी है. नक्सली कमांडर के पूरे घर में सामानों के सहित सारे घर को खंगाला गया है. मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली राजेश के घर के नीचे की जमीन में खुदाई कर एनआईए की टीम छानबीन कर रही है. बताया जाता है कि कुख्यात हार्डकोर नक्सली विजय आर्या (Maoist leader Vijay Arya) का राजेश गुप्ता बेहद करीबी माना जाता है. पिछले दिनों पुलिस ने इसे एसएसबी के सहयोग से अमझोर इलाके से गिरफ्तार किया था.

एनआईए ने की छापेमारी: दरअसल यह मामला जिले के समहुता गांव में नक्सल कमांडर के पैतृक आवास पर एनआईए की टीम छापेमारी में जुटी (Raid In Samhuta Village At Naxal House In Rohtas) है. मिली जानकारी के मुताबिक लगभग दो घंटे तक चले इस रेड में एनआईए की टीम को नक्सल के घर से क्या बरामद हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि विजय आर्य से जुड़े कई मामले की जांच पहले से ही एनआईए की टीम कर रही है. ऐसे में आज राजेश गुप्ता के गांव में भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है.







कई संगीन मामलों का है आरोपी: नक्सली राजेश गंगा-सोन-विंध्याचल कमेटी का सक्रिय सदस्य (Rajesh Gupta Active Member Of Ganga Son Vindhayachal Committee) है. जानकारी मिली है कि वह पिछले कुछ महीनों से औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर इलाके में नक्सल गतिविधि को बढ़ाने में लगा हुआ था. इसी मामले में एनआईए की टीम ने इसके घर पर छापेमारी किया है. बताया जाता है कि यह नक्सली राजेश गुप्ता पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे ईंट भट्ठे और विभिन्न सरकारी योजनाओं में ठेकेदारों से लेवी वसूलने का काम करता है. इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसके खिलाफ एनआईए की टीम के साथ छापेमारी दल इसके पैतृक आवास पर पहुंच गई और छापेमारी किया.

पहाड़ी इलाके में किया संगठन का विस्तारः बता दें कि नक्सली विजय आर्य गया जिले के कोच थाना क्षेत्र का रहने वाला है और गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले के विभिन्न इलाकों में नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है. यह इनामी नक्सली है और पिछले कई दिनों से रोहतास के पहाड़ी इलाके में अपने संगठन को विस्तार करने में लगा था. खासकर भाकपा माओवादी के सोन-गंगा विंध्याचल कमेटी को फिर से सक्रिय करने के लिए काम कर रहा था.