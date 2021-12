रोहतास: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) को लेकर सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. शहर से गांव तक शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान (Raid Campaign Against Liquor in Rohtas) पुलिस चला रही है लेकिन रहोतास में शराब माफिया के खिलाफ चौकीदार को छापेमारी कराना महंगा पड़ गया. छापेमारी से नाराज शराब माफियाओं ने चोकीदार सहित पत्नी और बेटी की बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया.

ये भी पढ़ें- बांका में कॉपरेटिव बैंक से 18 लाख की लूट

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी आम लोगों से अपील की है कि शराब की बिक्री व भंडारण करने वालों की सूचना दें. इसको लेकर बिहार में शराब की सूचना देने वालों पर शराब माफियाओं का कहर बरपा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के भरत कस्बा गांव में शराब माफिया के खिलाफ सूचना देने पर एक चौकीदार तथा उसके परिवार के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया. चौकीदार ने आरोप लगाया है कि गांव के ही 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है.

शराब की सूचना देना पड़ा महंगा

'30 नवंबर को उसकी सूचना पर गांव में शराब के कारोबारियों पर छापेमारी हुई थी. उसी रंजिश में माफिया के लोगों ने उनके तथा उनके परिवार के साथ मारपीट की है.' - दशरथ सिंह, घायल चौकीदार चौकीदार दशरथ सिंह की पत्नी गायत्री देवी तथा उसकी पुत्री बृजबाला कुमारी भी इस मारपीट में घायल है.

ये भी पढ़ें- मंगोलिया से बोधगया आए शिष्टमंडल में एक मेहमान कोरोना संक्रमित, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती

मिली जानकारी के अनुसार गांव में चौकीदार दशरथ सिंह का पहले से ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा है. संभवत: उस विवाद में भी इस वारदात को अंजाम दिया गया हो. स्थानीय थाना इसकी जांच कर रही है. फिलहाल, चौकीदार सहित तीनों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया है. मामले पर पुलिस के वरीय अधिकारी जांच की बात कह फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं.

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने गांव में शराब बेचने तथा बरामद होने के मामले में चौकीदार तथा थानाध्यक्षों की जवाबदेही तय की है. आरोप है कि जब से चौकीदार गांव में शराब की सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दे रहे है. माफिया तंत्र उस पर और उसके परिवार पर हावी हो रहे हैं.



ये भी पढ़ें- 72 घंटे में कोरोना से दूसरी मौत, पटना AIIMS में रिटायर्ड IAS अधिकारी ने तोड़ा दम

ये भी पढ़ें- अप्रवासी बिहारियों के लिए दिल्ली में खुलेगा हेल्प डेस्क, जमीन संबंधी काम होंगे आसान

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टाल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP