सासाराम: बिहार के रोहतास जिले के एसपी आशीष भारती (Rohtas SP Ashish Bharti) ने आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था (maintain law and order in rohtas) बनाए रखने और नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग (municipal elections in rohtas) से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है. इस संबंध में एसपी आशीष भारती ने थानेवार सूची जारी की है और 171 लोगों पर गुंडा एक्ट (imposition of gunda act on 171 people in rohtas) लगाने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है.

ये भी पढ़ें- गोपालगंज: होली में आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई- SP

असामाजिक तत्वों की थानेवार सूची बनाकर भेजा प्रस्ताव : जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने असमाजिक तत्वों कि थानेवार सूची बनाकर प्रस्ताव भेजा है. रोहतास एसपी के मुताबिक सासाराम अनुमंडल के सासाराम नगर थाना क्षेत्र में 11, सासाराम मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में 4, दरिगांव थाना क्षेत्र में 12, करगहर में 6, बड़हरी में 4, शिवसागर में 12, चेनारी में 5, के खिलाफ प्रस्ताव भेजा गया हे.

कई लोग हुए गिरफ्तार: रोहतास एसपी के मुताबिक बिक्रमगंज अनुमंडल के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में 4, दिनारा में 16, नटवार में 1, संझौली में 9, सुर्यपुरा में 7, भानस में 2, नासरीगंज में 18, राजपुर में 8 एवं काराकाट थाना क्षेत्र में 22 की गिरफ्तारी (many people arrested in rohtash) की गई है. जबकि डिहरी अनुमंडल के डेहरी नगर थाना क्षेत्र में 1, मुफ्फसिल थाना में 1, इंद्रपुरी में13, अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र में 2, दरिहट थाना क्षेत्र से 20 असमाजिक तत्वों के खिलाफ गुंडा प्रस्ताव भेजा गया है.

17 के खिलाफ डोसियर प्रस्ताव: एसपी आशीष भारती ने बताया कि तीन थाना क्षेत्रों के 17 असमाजिक तत्वों के खिलाफ डोसियर प्रस्ताव भेजा गया है. जिसमें सासाराम नगर थाना क्षेत्र के 8, बिक्रमगंज थाना के 5 एवं नासरीगंज थाना क्षेत्र के 4 असमाजिक तत्वों पर सतत निगरानी के लिए डोसियर प्रस्ताव भेजा गया है.



"नगर परिषद चुनाव व पर्व त्योहार को लेकर सभी थानाध्यक्षों को कई आवश्यक निर्देश दिया गया है. सभी पुलिस पदाधिकारियों को पर्व के मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा गया है तथा थानाध्यक्षों को अपने -अपने थाना क्षेत्र में छापेमारी करने के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं साथ ही सघन वाहन चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं".- आशीष भारती, एसपी, रोहतास

ये भी पढ़ें- भागलपुर: DIG ने रेंज के सभी डीएसपी के साथ की बैठक, लांबित मामलों को निपटाने का निर्देश