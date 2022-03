रोहतास: रोहतास पुलिस ने विगत तीन दिन पहले मैरिज हॉल कारोबारी के अपहरण मामले का खुलासा (Rohtas businessman kidnapping case) कर दिया है. मामले में सात किडनैपर्स को अरेस्ट ( Rohtas police arrested 7 kidnappers from vaishali up) किया गया है. वही अपहृत मुन्ना चौधरी को कैमूर जिला के कुदरा से सकुशल बरामद (Kidnapped Munna Choudhary released from Kaimur) भी कर लिया गया है. बताया जाता है कि 5 मार्च को दरीगांव थाना क्षेत्र के एनएच के पास से मुन्ना चौधरी का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था. अपहरणकर्ताओं ने मुन्ना चौधरी के परिवार से डेढ़ करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी.

दो दिन पूर्व अपहृत होटल व्यवसायी बरामद: मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाई. उसके बाद पुलिस ने तमाम बिंदुओं पर जांच शुरू की. पुलिस ने फिरौती मांगने वाले अमित कुमार नामक अपराधी को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अलीनगर से गिरफ्तार कर लिया और उससे कड़ी पूछताछ की गई. अमित की निशानदेही पर पुलिस ने जब कैमूर जिला के कुदरा में छापेमारी की तो एक कमरे से मुन्ना चौधरी को बरामद किया गया.

सात अपहरणकर्ता गिरफ्तार: बाद में पकड़े गए अमित कुमार की निशानदेही पर छह अन्य अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और एक सफारी गाड़ी बरामद की गई है. बता दें कि इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के मरई के रहने वाले सत्यम पांडे की गिरफ्तारी के बाद अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हो सकी. गिरफ्तार अपराधी ज्यादातर रोहतास जिला के ही हैं.

एसपी का बयान: एसपी आशीष भारती ने बताया कि पांच मार्च को मुन्ना चौधरी का अपहरण कर लिया गया था. अपराधी फिरौती मांग रहे थे. मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया. विशेष टीम गठित की गई. अपराधकर्मी डेढ़ करोड़ फिरौती मांग रहे थे. अपराधी चंदौली में छुपे थे. विशेष टीम को भेजा गया जिसने अमित कुमार को धर दबोचा. अमित का पैतृक निवास पटना का खगौल है. अमित की निशानदेही पर सत्यम पांडे, आदित्य कुमार और विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया.

कैमूर जिला के कुदरा से व्यवसायी बरामद: अपराधियों से पूछताछ में अपहृत होटल व्यवसायी को कैमूर जिले के कुदरा में रखे जाने की बात कही गई. इनकी निशानदेही पर अपहृत मुन्ना चौधरी को कुदरा में एक बंद कमरे से बरामद कर लिया गया. इसके साथ कुदरा से बेदी कुमार को, रोहतास के नोखा से चंदन कुमार एवं रितेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. जिस सफारी गाड़ी BR24J-0007 से अपहरण को अंजाम दिया गया था, उसे भी पुलिस ने शिवसागर टॉल के पास जब्त कर लिया है. साथ ही एक बाइक, देसी पिस्टल एवं दो कारतूस एवं 6 मोबाइल भी जब्त किया गया है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

