रोहतासः गया-धनबाद रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार की सुबह 5:10 बजे एमटी कोचिंग ट्रेन की दो बोगियां पटरी से उतर गई (Two Coaches Derailed on Gaya Dhanbad Railway Line). इसके कारण उक्त रेलखंड पर अप और डाउन में ट्रेनों का परिचालन तकरीबन छह घंटों से ज्यादा बाधित रहा. जिसके कारण कई ट्रेनों को जहां-तहां रोक दिया गया. इस दौरान राजधानी एक्सप्रेस में एक यात्री की तबीयत बिगड़ गयी (Passengers Upset After Two Coaches Derailed). डेहरी ओनसोन स्टेशन पर उनका इलाज करवाया गया.

आपको बताएं कि डेहरी ओनसोन स्टेशन पर 12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस तकरीबन चार घंटे खड़ी रही. इस दौरान नई दिल्ली से सफर कर रहे यात्री गोवर्धन अग्रवाल (उम्र 66 वर्ष) की तबीयत खराब हो गई. वे कोच संख्या A2 के 43 नंबर बर्थ पर बैठे थे. आनन-फानन मे डेहरी ओनसोन रेल प्रशासन ने डेहरी में पदस्थापित रेल मंडल सहायक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. हरदीप कुमार सिंह को बुलाया गया और उपचार कराया गया. यात्री को बेचैनी महसूस हो रही थी. सुबह 6:58 में स्टेशन पर पहुंची राजधानी एक्सप्रेस तकरीबन 11 बजे डेहरी ओनसोन स्टेशन से खुली.

डाउन में राजधानी एक्सप्रेस और जम्मूतवी एक्सप्रेस को डेहरी में नियंत्रित किया गया था. अप में हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, मुम्बई मेल तथा डाउन में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सहित पैसेंजर ट्रेन भी कई घंटे विलंब से चली. हालांकि धनबाद रेल मंडल ने बड़ी मशक्कत के बाद साढ़े छह घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त एमटी कोचिंग ट्रेन को हटाकर ट्रेनों की परिचालन सामान्य करा दी. बता दें कि इस दौरान विभिन्न ट्रेनों को डेहरी ओनसोन स्टेशन, सासाराम, अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज, गया जंक्शन आदि स्टेशनों पर नियंत्रित कर दिया गया था.

