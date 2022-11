रोहतास: बिहार के रोहतास में एक अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर (High Speed Car Hit Cycle In Rohtas) मार दी. टक्कर से साइकिल सवार हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को नजदीक के ही अस्पताल में एडमिट कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (One Died In Road Accident In Rohtas) हो गई. वहीं कार के भी परखच्चे उड़ गए.

कई फीट ऊपर उछल गया साइकिल सवार: जानकारी के मुताबिक जिले के नोखा में एक कार की ठोकर से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई. टक्कर इतना जबरदस्त था कि साइकिल सवार रंजीत कुमार साइकिल सहित कई फीट ऊपर उछल गया. इस दौरान कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में साइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया. ऐसे में उसे नोखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए.



मौके से फरार हो गया कार चालक: हादसे के बाद कार में सवार चालक और उसमें सवार अन्य लोग मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद कार को कब्जे में लिया गया. आरोपी कार चालक की पहचान की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.