रोहतास: बिहार के रोहतास में चेन छिनतई (Chain snatching in Rohtas) की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. यहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने मंदिर से पूजा कर घर लौट रही एक महिला के गले से सोने का चेन झपट लिया (miscreants snatched chain from woman in Rohtas) और फरार हो गए. इस पूरे घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसके बाद पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त में जुटी है. यह सीसीटीवी फुटेज सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के प्रभाकर रोड के मेन गली का बताया जाता है.



क्या है मामलाः मंगलवार की शाम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें बाइक सवार दो उच्चके एक महिला के गले से सोने का चेन छीनकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में तीज व्रत के शाम एक महिला मंदिर से पूजा करके लौट रही है. इसी बीच सामने से एक बाइक पर सवार दो उचक्के अंधेरे और एकांत का फायदा उठाते हुए महिला के गले से सोने का चेन छीनकर भागते नजर आए हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीछे से महिला शोर मचाते हुए दौड़ती है, लेकिन दोनों बदमाश तब तक फरार हो जाते हैं. वही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है.





जल्द पकड़े जाएंगे बदमाशः पीड़ित महिला प्रभाकर रोड की रहने वाली है. उसने बताया कि 25 ग्राम से अधिक का सोने का चेन पहनी हुई थी, जिसे बदमाशों ने उड़ा दिया. इस बाबत सासाराम थानाध्यक्ष ने बताया कि बदमाशों के द्वारा महिला के गले से सोने की चेन छीनने का वीडियो फुटेज सामने आया है. इस वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



''सीसीटीवी का एक वीडियो फुटेज सामने आया है. इसमे एक महिला के गले से सोने की चेन छीनते दो बाइक सवार नजर आ रहे हैं. वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनलोगों को गिरफ्तार किया जाएगा'' -संजय सिन्हा, थानाध्यक्ष, नगर थाना सासाराम

