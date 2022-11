पलामू/रोहतास: बिहार के युवकों को झारखंड के रहने वाले एक युवक ने नौकरी के नाम पर लाखों रुपय ठग लिए थे. इसो लेकर बिहार के युवकों ने गढ़वा के रहने वाले लड़के का अपहरण कर लिया (Jharkhand fraud accused abducted by Bihar youth). मामले में पलामू पुलिस ने बिहार के सासाराम स्थित एक होटल से अपहृत को मुक्त करवाया है और मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार (Kidnapping of fraudster in Palamu) किया. जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि अपहरण का शिकारी खुद एक बड़ा ठग है, जिस पर गढ़वा पुलिस संज्ञान ले रही है.

सासाराम से मिला अपहृत: पलामू के चैनपुर के रहने वाले बृजेश कुमार दुबे ने पलामू पुलिस को सूचना दी थी कि उनके साथी विमलेश कुमार दुबे का अपहरण कर लिया गया है. विमलेश कुमार दुबे गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के गाड़ाखुर्द का रहने वाला है. इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर सासाराम के बुद्धा होटल में छापेमारी कर विमलेश कुमार दुबे को मुक्त करवाया. जबकि मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पलामू एसपी ने बताया: पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मौके से रोहतास के रहने वाले अमित कुमार, रोहतास के चेनारी के रहने वाले राकेश और कुमार दीपक कुमार, कैमूर भभुआ के रहने वाले संदीप कुमार और गया के खिजरसराय के रहने वाले गगन कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

नौकरी के नाम पर ठगी करने पर अपहरण: अपहरण के आरोप में गिरफ्तार युवक ठगी का शिकार हुए हैं. दरअसल पटना के रहने वाले एक शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने नौकरी देने के नाम पर सभी से तीन से चार लाख लिए हैं. सभी को वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ट्रेनिंग के लिए गढ़वा के रहने वाले विमलेश कुमार दुबे के पास गुड्डू सिंह ने भेजा था. बाद में युवकों को एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हुए हैं, तो उन्होंने गुड्डू सिंह से संपर्क किया. गुड्डू से संपर्क नहीं होने के बाद सभी युवकों ने विमलेश कुमार दुबे के अपहरण की साजिश रची.

25 लाख रुपय की मांग: सभी ने पलामू के शाहपुर चौक से विमलेश कुमार दुबे का अपहरण किया और अपने साथ सासाराम ले गए. अपहरण करने वाले युवकों ने विमलेश कुमार दुबे के परिजनों से 25 लाख रुपय की मांग की थी.