रोहतासः बिहार के रोहतास जिले में डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर के आवासीय होटल सहित कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा (IT Raid Rohtas On Locations Of RJD MLA Fate Bahadur) है. आईटी की टीम देर शाम छापेमारी के लिए विधायक के आवासीय होटल पर पहुंची. टीम में 10 अधिकारी शामिल बताये जा रहे हैं. बता दें कि विधायक फतेह बहादुर सिंह के पाली रोड स्थित होटल बुद्धा विहार स्थित आवास सह होटल में छापेमारी (income tax raid in rohtas) की हुई है. स्थानीय पुलिस होटल और आवास के बाहर तैनात है. आईटी के अधिकारी घर और होटल में कागजातों को खंगालने में जुटे हुए हैं.



विधायक शहर से बाहर हैंः बताया जा रहा है कि राजद विधायक उपस्थित नहीं हैं. वे शहर से बाहर बताये जा रहे हैं. होटल बुद्धा विहार के गेट और इसके पीछे भाग में स्थित आवास पर पुलिस की तैनाती है. मिली जानकारी के अनुसार पटना और अन्य जगहों से आइटी टीम अपने कीट सूटकेस के साथ पहुंचे हैं. जांच पड़ताल के क्रम में पता चला कि छापेमारी इतनी गुप्त तरीके से चल रही है कि सामने से सभी कुछ सामान्य नजर आ रहा है.



नीतीश के उद्योग मंत्री पर आयकर का शिकंजा: बता दें कि गुरुवार को राज्य के कई नेता और कारोबारियों के यहां इडी का छापा पड़ा है. इस दौरान साकार कंस्ट्रक्शन के मालिक रवि भूषण जो समीर महासेठ के बिजनेस पार्टनर हैं, उनके पटना सहित बिहार झारखंड के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है. कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आईटी के चोरी के आरोप में ये छापेमारी हो रही है. समीर महासेठ के आर ब्लॉक सोन भवन के पांचवा ताल्ला और कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुबह से ही छापेमारी चल रही है. इनकम टैक्स के 15-20 अधिकारी उनके घर पर छापेमारी में जुटे है.

