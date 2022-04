रोहतास: बिहार के मंदिरों में चोरी की घटनाऐं (Incidents Of Theft In Bihar Temples) लगातार सामने आ रही है. अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है. ताजा मामले में रोहतास जिले के दरिहट इलाके में बेरकप गाँव में बकस बाबा के मंदिर से चोरी की घटना(Theft from Bakas Baba Temple) सामने आई है. मामले में गांव के बकस बाबा के मंदिर में सोने की आंख जड़ी नाग देवता की अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली गई. चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश है.

कैसे हुई अष्टधातु की मूर्ति गायब-बताया जाता है कि जब ग्रामीण सुबह के समय पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि नाग देवता की मूर्ति अपने स्थान से गायब है. मंदिर से नाग देवता के अष्टधातु की मूर्ति गायब होने सूचना गांव में आग की तरह फैल गई. मंदिर के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं लोग एक दूसरे से बात करते दिखे कि आखिर भगवान के मूर्ति की चोरी कौन कर सकता है. गांव की सामाजिक कार्यकर्ता सिन्धु सिंह ने मंदिर में चोरी होने की घटना पर निंदा की. उन्होंने कहा कि बकस बाबा के मंदिर में हर नागपंचमी के दिन गांव के आसपास के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है. मंदिर से नाग देवता के धातु की मूर्ति चोरी होने से गांव के ग्रामीणों में खासा गुस्सा है. उन्होंने बताया कि चोरी की लिखित शिकायत ग्रामीणों के द्वारा नजदीकी थाने में की गई है.



हालांकि इस संबंध में दरिहट थाने के थानाध्यक्ष (Darihat Police Station Officer) से बात की गई. उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि विगत 16 मार्च को डालमियानगर इलाके के महावीर मंदिर से शातिर चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर भगवान शिव पार्वती तथा गणेश पर लगे चांदी के मुकुट की चोरी की थी. लेकिन उस मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और वह शातिर चोरों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है.





