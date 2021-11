रोहतास: जिले के रोहतास महिला महाविद्यालय (Rohtas Mahila College) में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. अगलगी की घटना के वक्त महाविद्यालय में छात्राएं मौजूद नहीं थीं, जिस कारण एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है.

बताया जाता है कि जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में स्थित रोहतास महिला कॉलेज के भवन में अचानक आग लग गई.आग (Fire Broke Out In Sasaram) लगने के पीछे का कारण शार्ट सर्किट (Fire Due To Short Circuit) बताया जा रहा है. जिस कारण वाई-फाई सिस्टम वाला कक्ष धू-धू कर जलने लगा. अगलगी की इस घटना में 8 से 10 लाख के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है. छात्राएं शनिवार होने के कारण कॉलेज से जा चुकी थी. आग पर काबू पाने के बाद देखा गया कि कॉलेज के वाई-फाई सिस्टम में शार्ट-सर्किट से आग लगी थी. लेकिन, कुछ फर्निचर भी आग के लपेटे में आ गए. रोहतास महिला कॉलेज जिला मुख्यालय का एक मात्र महिला महाविद्यालय है.

"आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया. शार्ट सर्किट के कारम आग लगी थी."- सुधीर कुमार सिंह, प्राचार्य, रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम

कॉलेज प्रशासन ने आग लगने की सूचना फायर बिग्रेड टीम को दी गई, सूचना पाते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची, और आग पर काबू पा लिया गया है. शार्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है. कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर साढ़े तीन बजे कर्मचारियों द्वारा ऊपरी मंजिल पर धुंआ उठने की बात कही गई. कुछ ही देर में एक कमरे से आग की लपटें उठती दिखाई पड़ी. कर्मचारियों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन, सफल नहीं हो सके.

