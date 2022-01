रोहतास: बिहार में अगलगी (Fire In Bihar) की खबर इन दिनों लगातार आ रही है. ताजा मामला रोहतास जिले का है. जहां आग लगने से एक झोपड़ी जलकर राख (Fire Broke Out In Hut In Rohtas) हो गया. वहीं झोपड़ी में सो रहा दो बच्चा झुलस गया. आनन-फानन में दोनों बच्चे को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल (Sasaram Sadar Hospital) में एडमिट कराया गया है. घटना शिवसागर थाना क्षेत्र के उल्हो गांव का है.

परिजनों के मुताबिक, अगलगी की इस घटना में घर में रखी एक बाइक भी जल गई. बताया जा रहा है कि शिवसागर इलाके में एक झोपड़ीनुमा घर में अचानक आग लग गया. जिससे घर में सो रहा दो बच्चा झुलस गया और एक बाइक भी जल गई. जानकारी के मुताबिक आग अचानक झोपड़ी में लग गई. घर में महिला के चिल्लाने पर लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया.

ग्रामीणों ने बताया कि आग कैसे लगी यह पता नहीं चल सका है. लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि जाड़े में आग तापने के लिए किसी ने अलाव जलाया होगा. संभवत: उसी अलाव से निकली चिंगारी से आग लगी होगी. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी है. साथ ही आग में झुलसे अभिषेक और राजकुमार को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया है.

जहां एक बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है. अगलगी में घायल बच्चा चन्द्रमा बिंद का पुत्र बताया जा रहा है. दोनों का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

