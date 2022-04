रोहतास: बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही (Increasing Crime In Bihar) है. हाल के दिनों में जिस तरह व्यापारियों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों पर जानलेवा हमले और रंगदारी मांगने के मामले सामने आए हैं. इससे लोगों में काफी डर का माहौल बन गया है. ताजा मामला रोहतास जिले के इंद्रपुरी इलाके का है. जहां बदमाशों ने घर में घुसकर विजय सिंह की पत्नी और उनके बेटे के साथ मारपीट की. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने उनकी पत्नी से 70 लाख (Extortion Demanded From Family In Rohtas) की रंगदारी मांगी और उनके बेटे को जबरन खींचकर ले जाने लगे. इतना ही नहीं उन लोगों ने घर में मौजूद उनके पालतू कुत्ते के भौंकने पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

महिला और उसके बेटे को पीटा: घटना के बारे में बताया जाता कि कटार गांव के रहने वाले विजय सिंह की पत्नी और बेटे घर में थे. तभी चार से पांच की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर घुस गए. पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने पहले पति को फोन लगाने की बात की, उसके बाद पैसों की डिमांड करने लगे. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बेटे को जबरन खींचकर ले जाने लगे. बदमाशों ने इस दौरान मारपीट भी की. महिला ने बताया कि उन लोगों ने जाते-जाते धमकी दी कि अगर 70 लाख नहीं पहुंचाया तो जान से मार देंगे. वहीं, पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई घटना की लिखित शिकायत इंद्रपुरी थाने में की है.



मामले की जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले पर इंद्रपुरी थाने के एसएचओ राकेश गोस्वामी ने बताया कि आवेदन मिला है. पूरे मामले की जांच की जा रही है, प्रथम दृष्टया यह मामला आपस में पैसे की लेनदेन का लगता है. इस मामले में राजा राम समेत 5 से 6 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया है. डॉगी पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. फिलहाल जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

