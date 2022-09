रोहतास बिहार के रोहतास जिले में अवैध शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. जिसमें स्पेशल टीम का गठन कर विभिन्न इलाकों में निरंतर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में रोहतास उत्पाद विभाग (Excise department arrested 63 people in Rohtas) ने स्पेशल ड्राइव के तहत विभिन्न इलाकों से कुल 63 लोगो को गिरफ्तार किया है.

संयुक्त अभियान के तहत छापेमारी: बिहार में शराबबंदी कानून (liquor ban in Bihar) को सख्ती से लागू करवाने के लिए रोहतास और कैमूर जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान (joint operation Excise department and police in Rohtas) चलाकर 63 लोगों को पकड़ लिया और भारी मात्रा में देसी तथा विदेशी शराब भी बरामद किया.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई : कैमूर ओर रोहतास जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के नगर थाना क्षेत्र के अलावे विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस के साथ गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें शराब बेचने तथा शराब पीने का आरोप में 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

"पहले भी इस तरह के अभियान चलाए गए हैं. जिसमें विभाग को बड़ी सफलता मिली है. उसी को देखते हुए आसपास के जिलों की टीम की मदद से आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी"- अमृता कुमारी, सहायक आयुक्त, मध निषेध विभाग

"मुख्यालय के निर्देश पर जिले के विभिन्न इलाकों से शराब पीने व बेचने के आरोप में कुल 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस अभियान में रोहतास और कैमूर जिले के उत्पाद विभाग की टीम को लगाया गया था. अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई टीम के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है यह अभियान निरंतर जारी रहेगा"- अमृता कुमारी, सहायक आयुक्त, मद्य निषेध विभाग

