रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक ईंट भट्ठा के मालिक राजकुमार सिंह से 10 लाख की रंगदारी की मांग (extortion case in Rohtas) की गई थी. इस मामले में रोहतास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान ईट भट्ठा संचालक के चचेरे भाई सहित चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.



चचेरे भाई से पुराने विवाद का मामला: जानकारी के मुताबिक ईट भट्टा के मालिक का अपने चचेरे भाई महेंद्र सिंह से पुराना विवाद (old dispute with his cousin in Rohtas) चल रहा है. उसी विवाद में रंगदारी मांगने (criminals arrested in extortion case in Rohtas ) की बात सामने आ रही है. पुलिस ने बक्सर जिला के रहने वाले सलमान हुसैन तथा परसथूआ के रहने वाले नैयर आजम को गिरफ्तार किया. जिसके निशानदेही पर कुदरा के रहने वाले महेंद्र सिंह तथा कैमूर जिला के मोहनिया के रहने वाले भीम सिंह की गिरफ्तारी हुई है. उन्ही के कहने पर दोनों अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी. इस पूरे प्रकरण के पीछे इट भट्ठा को लेकर विवाद चल रहा था. जिस कारण वादी सुनील सिंह से रंगदारी की मांग की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई. मामले में चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

जान से मारने की मिली थी धमकी: चचेरे भाई के द्वारा ईंट भट्ठा संचालक से 10 लाख की रंगदारी नही देने पर जान से मारने के मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है. तकनीकी रूप से अनुसंधान में चचेरे भाईयों की संलिप्तता सामने आई है. मामले में दो लोगैा सलमान उर्फ सोनू तथा नैयर आलम उर्फ परवेज़ आलम को गिरफ्तार किया गया.



"सलमान हुसैन तथा नैयर आजम कुख्यात अपराधी है तथा पैसे लेकर दूसरों के लिए वारदात को अंजाम देता है. पुलिस को इन दोनों अपराधियों की पहले से तलाश थी. इस संबंध में चेनारी थाना में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था"- आशीष भारती. एसपी (रोहतास)







