रोहतास: बिहार के रोहतास में अवैध बालू डंपिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Big Action Against Illegal Sand Dumping In Rohtas) की गई है. दअरसल खनन अधिकारी और सीओ अनामिका कुमारी (CO Anamika Kumari) ने डेहरी इलाके के कोल डीपो में छापेमारी के दौरान अभियान चलाकर 1500 सीएफटी बालू को जब्त कर लिया. वहीं एक लाख फाइन भी किया गया है. अवैध बालू डंपिंग के विरुद्ध कार्रवाई में खनन विभाग के इंस्पेक्टर संजय कुमार सहित नगर थाने की पुलिस टीम को लगाया गया था.

'इलाके में लगातार अवैध बालू के डंपिंग की शिकायत मिल रही थी. वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कोल डिपो के स्थित भेड़िया गांव के नजदीक अभियान चलाया गया. इस दौरान 1500 सीएफटी बालू जब्त किए गए हैं. एक लाख 5 हजार 625 रुपए फाइन भी किये गए हैं. साथ ही जमीन मालिकों पर एफआईआर भी की जाएगी.' - अनामिका कुमारी, सीओ डेहरी



अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस सख्त : गौरतलब है कि इन दिनों रोहतास में बालू खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. जिससे जिले में बालू अवैध खनन रोकने को लेकर पुलिस सख्त है. इसके बावजूद बालू माफिया धड़ल्ले से बालू के खेल में मालामाल हो रहे हैं. माफिया नियमों को ताक पर रख अवैध बालू खनन और बालू का डम्पिंग करते हैं. जिससे इलाके में अवैध बालू सप्लाई का काम जोरों पर चल रहा है. खनन विभाग तथा डेहरी सीओ की अवैध बालू डंपिंग के मामले में कार्रवाई के बाद बालू माफिया में हड़कंप है.