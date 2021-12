रोहतास: बिहार के रोहतास में ऑटो चालकों ने निगम के ठेकेदारों पर अवैध वसूली का आरोप (Protest Against Corporation Contractors in Rohtas) लगाते हुए जनवादी ऑटो चालक संघ के बैनर तले समाहरणालय के समक्ष धरना (Auto Drivers Protest in Collectorate in Rohtas) दिया. ऑटो चालकों ने ठेकेदारों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा.

ऑटो चालकों का कहना है कि रोहतास जिले के तमाम नगर निकायों के क्षेत्र में कहीं भी ऑटो स्टैंड नहीं बनाया गया है, लेकिन ऑटो चालकों से नगर निकायों द्वारा लगातार कर की वसूली की जा रही है. नगर निकाय अपने ठेकेदारों तथा निजी व्यक्तियों के माध्यम से ऑटो चालकों से जबरन पैसा वसूली करवाती है. जिसको लेकर आए दिन विवाद होता रहता है. नगर निकाय के कर्मियों द्वारा ही कर वसूली कराने की मांग की जा रही है.

ऑटो चालकों ने बताया कि आज गांव-गांव तक ऑटो चालक यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उन्हें मान-सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है. इसी को लेकर वे लोग धरना देने को बाध्य हुए हैं. उन्हों कहा कि सासाराम, डेहरी, विक्रमगंज नासरीगंज समेत कई नगर निगमों और परिषदों में कहीं ऑटो स्टेंड नहीं है. हमारी मांग है कि जो पैसा वसूला जाता है, वह परिषद का कर्मचारी स्टैंड पर वसूले. इसको लेकर जिलाधिकारी से आज मुलाकात हुई है.

