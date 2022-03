रोहतास: बिहार के रोहतास में बैंक डिफॉल्टर्स (Bank Defaulters in Rohtas) के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. इन दिनों एनपीए डिफॉल्टर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. बैंक वैसे लोगों पर नकेल कस रही है. जिन्होंने बैंक से भारी भरकम कर्ज ले रखा है. इसी कड़ी में पीएनबी की टीम ने भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डेहरी इलाके के धनटोलीया मोहल्ले में डिफॉल्टर पर कार्रवाई करते हुए खाली मकान को टीम ने सील (PNB Seized House For Non Payment Of Loan In Rohtas) कर दिया गया. मजिस्ट्रेट सह डेहरी की सीओ अनामिका कुमारी (Magistrate and Dehri CO Anamika Kumari) ने बताया कि गुप्ता ट्रेडर्स के प्रोपराइटर चुन्नू गुप्ता और उनकी मां देवंती देवी ने मकान बनाने के नाम पर 75 लाख का लोन लिया था. साथ ही इस अकाउंट को सीसी अकाउंट में भी कन्वर्ट कराया था लेकिन 2019 में अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो गया.

लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने मकान किया सिल: बैंक के अधिकारियों ने बताया कि ऋणधारी पर बैंक का कर्ज तकरीबन 78 लाख के पार हो गया था और बार-बार बैंक की तरफ से नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी ऋणधारी ने बैंक का ऋण चुकता नहीं किया. जिसके बाद बैंक ने कार्रवाई करते हुए मकान को सील कर दिया. अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई सरफेसी एक्ट 2002 के तहत की गई है. लोन डिफॉल्टर पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी. बैंक की लगातार बैंक डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई से खासकर बैंकों से कर्ज लेकर चुकता नहीं करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है.

पहले भी बैंक की तरफ से ऐसी हो चुकी है कार्रवाई: गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड अन्तर्गत भेड़िया गांव के बलजीत सिंह और उनकी पत्नी सीमा सिंह का मकान पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने सील कर दिया था. होम लोन की राशि नहीं जमा करने के बाद बैंक की ओर से मकान को जब्त किया गया था. बलजीत सिंह दंपत्ति की ओर से 37 लाख होम लोन लिया गया था. 2019 में एनपीए होने के बाद यह राशि 56 लाख हो गयी थी.

