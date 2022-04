रोहतास: ये बिहार है. यहां अजीबोगरीब कारनामे होना आम हैं. चाहे वह राजनीति का मामल हो या अपराध का. अब रोहतास के पुल फीट लंबे लोहे के पुल की चोरी (Bridge Theft Case in Rohtas) का मामला ही देख लें. सीएम नीतीश कुमार के अधिकारी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) के चहेते ने मिलकर आदर्श ग्राम अमियावर में सोन नहर पर बने 60 फीट लंबे के लोहे के पुल को पैसे की लालच में बेच दिया. इस मामले में पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार (8 arrested in Bridge Theft Case in Rohtas) किया है. इसमें आरोपी एसडीओ और राजद नेता भी शामिल है.

तेजस्वी यादव ने किया था ट्वीट: पुल की चोरी होने के बाद सरकार की काफी छीछालेदर हो रही थी. चौतरफा हमले हो रहे थे. यहां तक कि नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सूबे की नीतीश सरकार व बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था. अब इस मामले का खुलासा होने के बाद सभी चुपी साध ली है. पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि सिंचाई विभाग के एसडीओ ने स्थानीय राजद नेता के साथ मिलकर पूरे पुल की ही डील कर ली और इसे दिनदहाड़े गायब करवा दिया.

जांच के लिए हुआ था एसआईटी का गठन: ईटीवी भारत ने पुल चोरी की इस खबर को काफी प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद पुलिस की नींद उड़ गई थी. आनन फानन में रोहतास के एसपी आशीष भारती घटनास्थल पर पहुंचे और खुद मांमले की जांच शुरू कर एसआईटी का गठन किया था. एसपी ने अमियावर में सोन नहर से चोरी गए लोहे के पुल के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सिंचाई विभाग के एसडीओ तथा राजद के प्रखंड अध्यक्ष ने मिलकर नहर पर बने लोहे का 60 फीट लम्बा पुल ही चोरी कर बेच दिया.

8 की हुई गिरफ्तारी: इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के एसडीओ राधेश्याम सिंह और राजद नेता शिव कल्याण भारद्वाज सहित चोरी की घटना में संलिप्त 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए जेसीबी, गैस कटर सहित 3100 रुपये नगद भी बरामद किये गये हैं. पुल से चोरी किए गए लोहे को एक कबाड़ी दुकान से बरामद किया है. एसपी आशीष भारती ने बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था. इसकी मॉनिटरिंग वे खुद कर रहे थे.

सिचाई विभाग के कर्मचारी की देखरेख में काटा गया पुल: अनुसंधान के क्रम में दौरान जानकारी मिली कि चोरी गये पुल के लोहे को नासरीगंज थाना अंतर्गत अमियावर धर्मकांटा पर वजन कराया गया था. सिचाई विभाग के मौसमी कर्मचारी अरविंद कुमार की देखरेख में जर्जर पुल के अवशेष को कटवाया गया था. एसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान चोरी की घटना में संलिप्त सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज के एसडीओ राधेश्याम सिंह, जो कैमूर का रहने वाले है, उनके इशारे पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया. इसमें राजद नेता शिव कल्याण भारद्वाज की भी संलिप्तता थी. इसके एवज में उन्होंने 10 हजार रुपये लिये थे.

एसडीओ मास्टर माइंड, राजद नेता ने दिया सरंक्षण: बताया जाता है कि एसडीओ ही पुल चोरी का मास्टर माइंड है. राजद के नासरीगंज प्रखण्ड अध्यक्ष अमियावर निवासी शिव कल्याण भारद्वाज के सरंक्षण में पुल की चोरी को अंजाम दिया गया है. उनके पास से पुलिस ने 31 सौ नगद भी बरामद किया है. एसपी ने आगे बताया कि इस घटना को अंजाम देने में स्थानीय स्तर पर अमियावर गांव के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है. जिसके इशारे पर चंदन कुमार अमियावर के पिकअप गाड़ी से चोरी के सामान को ले जाया गया था.

राजद नेता ने लिये थे 10 हजार रुपये: इस कांड में संलिप्त सिचाई विभाग के एसडीओ राधेश्याम सिंह, मौसमी कर्मचारी अरविंद कुमार, चंदन कुमार, राजद कार्यकर्ता शिवकल्याण भारद्वाज, मनीष कुमार, सच्चिदानंद सिंह, गोपाल कुमार, चंदन कुमार तथा रामनरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. रोहतास के एसपी आशीष भारती ने राजद के प्रखंड अध्यक्ष शिवकल्याण भारद्वाज को इस पूरे प्रकरण में संलिप्त बताया. उन्होंने कहा कि इस मामले को रफा-दफा करने के लिए उन्होंने 10 हजार रुपये लिए. पुल के लोहे की चोरी और बेचने के पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता थी. बता दें कि शिव कल्याण भारद्वाज नासरीगंज प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष है.

बता दें कि चोरी के इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था कि 45 वर्ष पुराने 500 टन लोहे के पुल को 17 वर्षों की भाजपा-नीतीश सरकार ने दिनदहाड़े लुटवा दिया. चोर गैस कटर, JCB व सैंकड़ों मजदूरों के साथ आए और पुल को उखाड़ ले गए. चोर जनादेश चोरी से बनी NDA सरकार से प्रेरित हैं. जब BJP और नीतीश जी बिहार में सरकार चुरा सकते है तो पुल क्या है?

