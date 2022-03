पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में युवक को करंट लग (Youth got electrocuted in Purnea) गया. घटना की जानकारी होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया. इसके बाद उसे परिजन आनन-फानन में अस्पताल ले गये. जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया (Youth died due to electrocution in Purnea). इसके बाद परिजन बिना पुलिस को घटना की सूचना दिये घर लेकर चले गये. युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना मरंगा थाना क्षेत्र के उफरेल शिव नगर की है.

जानकारी के अनुसार, बनमनखी धीमा निवासी परमानंद यादव का 22 वर्षीय पुत्र शंकर यादव अपने मामा के घर मरंगा थाना क्षेत्र के उफरेल शिव नगर होली मनाने आया था. जहां दोपहर में खाना खाकर कमरे में सोने के लिए गया था. वह सो रहा था तभी पंखे का तार खिंचकर उसके हाथ में आ गया. युवक की मौके पर ही मौत हो गयी. वहीं, शंकर यादव को पड़ोस का एक युवक जगाने कमरे में गया तो उसके हाथ में बिजली का तार लटका था.

इसके बाद उसे जगाने गया युवक घबरा गया और शोर मचाना शुरू किया. शोर-गुल की आवाज सुनकर घर और आसपास के लोग आ गये. इसके बाद उसके हाथ में से तार को हटाया गया और इलाज के लिए इलाज के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे मृतक युवक के परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराये घर लेकर चले गये.

