पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में सड़क (Youth Dead Body Found In Purnea) किनारे झाड़ियों से एक अज्ञात युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है. मृतक की दाहिनी आंख निकाली गई है, जिससे उसकी बेरहमी से हत्या (suspicious Murder Of youth In Purnea) की आशंका जतायी जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल, स्थानीय थाने की ने पुलिस बताया कि, थाने को सूचना मिली कि रिकाबगंज गांव के पास झाड़ी में एक व्यक्ति का शव फेंका हुआ है. जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो देखा कि, मृतक युवक की दाहिनी आंख निकाली गई है और दूसरी आंख की तरफ चोट के निशान हैं. शव को देख प्रथम दृष्टया लगता है कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है.

झाड़ियों से मिला अज्ञात युवक का शव

घटना की जानकारी मिलते ही अगल-बगल गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन किसी ने भी युवक की पहचान नहीं की, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि, युवक की हत्या किसी अन्य जगह पर की गई हो और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव को इस इलाके में फेंका गया हो.



वहीं, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया है. मृतक के शव को देखकर यही लगता है कि, बेरहमी से उसकी हत्या की गई है.

