पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया के डगरूआ थाना क्षेत्र के एनएच 31 पर वाहन चेकिंग (vehicle checking campaign in Purnea) के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. उत्तर प्रदेश (UP youth arrested with weapon in Purnea) नंबर अंकित स्कॉर्पियो की पुलिस ने जब तलाशी ली तो एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. गिरफ्तार युवक दिलशाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है.

देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार:स्कॉर्पियो सवार युवक की तलाशी लेने के दौरान पुलिस को हथियार के साथ ही बैंक का क्रेडिट कार्ड भी मिला है. फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. पकड़ा गया युवक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला बताया जाता है.

वाहन चेंकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता: पुलिस ने बताया कि बंगाल से पूर्णिया के रास्ते उत्तर प्रदेश जा रहे स्कॉर्पियो गाड़ी की चेकिंग की गई थी. पूर्णिया के डगरूआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया था. तभी एनएच 31 पर एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया. स्कॉर्पियो गाड़ी पर उत्तर प्रदेश का नंबर अंकित है.

पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद: युवक से पुलिस पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है इस युवक का मकसद क्या था? क्या उसपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं. साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि किन-किन थानों में इसके ऊपर मामला दर्ज है. पकड़ा गया युवक बंगाल में किन लोगों से मिलने के लिए गया था और पास में हथियार रखने का क्या मकसद है. पुलिसिया पूछताछ के बाद सारा मामला सामने आएगा. युवक की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे की संभावना है.