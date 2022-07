पूर्णिया: बिहार की पूर्णिया में कोसी नदी में (Kosi River In Purnea) दो युवकों की डूबने से मौत (Two Youths died Due To Drowning in Kosi River In Purnea) हो गई. घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय बताते हैं कि तीन दोस्त मिलकर पूर्णिया केके नगर थाना क्षेत्र के बनभाग पुल के नजदीक कोसी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे. तीनों दोस्तों में किसी को तैरना नहीं आता था. एक दोस्त राहुल को डूबता देख दूसरा दोस्त विवेक उसे बचाने की कोशिश किया, मगर दोनों ने एक-दूसरे को बचा नहीं सके. जिससे दोनों की डूबने से मौत हो गई.

दो दोस्तों की डूबने से मौत : तीसरे युवक के चिल्लाने से अगल-बगल के लोग नदी के पास पहुंचकर उसे बचाया. मृतक विवेक पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वहीं राहुल पूर्णिया के मधुबनी मोहल्ला के माहलदार टोला का रहने वाला है. घटना के बाद दोनों परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अस्थानी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते हैं दोनों मृत युवक के दोस्त भी अपने दोस्त को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे. बताया जा रहा है कि राहुल पूर्णिया में ही रहकर पढ़ाई किया करता था. दोनों पूर्णिया कॉलेज के छात्र हैं.

बिहार में बाढ़ जैसे हालात : गौरतलब है कि बिहार में मानसून ने अभी तो बस दस्तक दी है. लेकिन कई नदियों के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है. बिहार और नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश (Rain In Bihar) के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है. केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) के अनुसार बिहार के अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है. उत्तर बिहार में बहने वाली कई नदियां उग्र रूप धारण कर ली है. कमला बलान, कोसी, महानंदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है. वहीं, गंडक नदी का जलस्तर कई स्थानों पर बढ़ रहा है. ऐसे समय में नदी में स्नान करने से बचना चाहिए. नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है.

