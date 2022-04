पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया (road accident in Purnea) के मरंगा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव (road accident in Milky Village Purnea) में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (two people died in Purnea) हो गई है. बताया जाता है कि दोनों यहां रहकर कपड़ा की फेरी लगाने का काम किया करते थे. मृतक की पहचान अशोक चौधरी और लक्ष्मण चौधरी के रूप में हुई है जो रिश्ते में चाचा भतीजा थे. मृतक झारखंड के साहिबगंज गोपालपुर मकई टोला के बताए जाते हैं. अशोक चौधरी बाइक से अपने भतीजा के साथ अररिया ससुराल गया हुआ था, वापस पूर्णिया लौटने के दौरान यह घटना घटी.

पढ़ें-सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, टैम्पो चालक ने पुलिसकर्मी को घसीटा

दो लोगों की मौत: घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि अशोक चौधरी अपने भतीजा लक्ष्मण के साथ पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र स्थित मिर्ची गांव में रहकर कपड़ा फेरी का काम पिछले दो-तीन वर्षों से किया करता था. दोनों झारखंड के साहिबगंज गोपालपुर मकई टोला के रहने वाले थे. अशोक का ससुराल अररिया जिले में है. अशोक अपने भतीजे लक्ष्मण के साथ बाइक से ससुराल गया हुआ था. ससुराल में खाना-पीना खाकर देर रात वह पूर्णिया लौट रहा था.

मृतक आपस में रिश्तेदार: अररिया जीरो माइल के समीप विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर की बाइक से आमने-सामने की टक्कर हो गई. जिससे अशोक चौधरी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. वहीं लक्ष्मण बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे पूर्णिया रेफर कर दिया. लक्ष्मण की मौत इलाज के दौरान पूर्णिया में हो गई. घटना की जानकारी मृतक के परिजन को दी गई है. एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद मृतक के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है.

पढ़ें-मधेपुरा में सड़क हादसा: SH-91 पर कार और बोलेरो की टक्कर में 3 युवकों की मौत



पढ़ें-सिवान में भीषण सड़क हादसा, जेसीबी और जीप में जबरदस्त टक्कर, 2 की मौत

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP