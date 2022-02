पटना: पूर्णिया के कसबा थाना (Kasba Police Station of Purnea) क्षेत्र के शीशाबाड़ी के समीप सड़क हादसे में दो व्यक्तियों की दर्दनाक मौत (Two died in road accident in Purnea) हो गई. मृतक मवेशी व्यापारी थे. साइकिल पर सवार होकर दोनों मवेशी खरीदने शीशाबाड़ी हॉट जा रहे थे. इसी दौरान यह सड़क हादसा हो गया. दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. मृतकों के नाम मो. नजाम एवं मो. कैसर बताये जाते हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया.

ये भी पढ़ें: Road Accident In Bhojpur: दुर्घटना में छात्र की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

बताया जाता है कि दियारी शिकारपुर के मो. नजाम एवं मो. कैसर एक साइकिल से शीशाबाड़ी मवेशी खरीदने जा रहे थे. इसी दौरान एक कार ने दोनों को कुचल दिया जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी. इस हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया. कसबा थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि कार का पता लगाया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें: कैदी वाहन ने 2 बाइक को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, 4 अन्य घायल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP