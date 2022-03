पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया से एक ही परिवार के तीन लोगों के मौत (Three Dead Of Same Family In Purnea) की खबर आई. गांव में इन मौतों से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. ये मौत सड़क हादसे में हुई. जिसमें 1 व्यक्ति घायल है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतक को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना केहाट थाना क्षेत्र (Kehat Police Station) की है.

परिवार में कोहरामः पूर्णिया के हॉट थाना क्षेत्र के कोरठबाड़ी में उस समय कोहराम मच गया जब एक ही परिवार के तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. जैसे ही लोगों को घटना की जानकारी मिली सभी हैरान रह गए. बताया जाता है कि सभी अपनी पारिवारिक जमीन को देखने के लिए कार से डूमर गए थे. उसके बाद वापस पूर्णिया लौटने के दौरान तेज रफ्तार कार चालक ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और यह घटना घटी. कार चालक परिवार के ही सदस्य थे.

मृतक के बच्चे हैं विदेश मेंः जानाकरी के मुताबिक मृतक के बच्चे विदेश में पढ़ाई और नौकरी करते हैं. घटना की जानकारी सभी को दे दी गई है. वहीं, उनके घर कोरठबाड़ी में तीनों शव पड़ा हुआ है और परिजनों का इंतजार है. घर में सिर्फ एक भाई देवानंद पोद्दार बचे हैं. जो मृत सदानंद पोद्दार के छोटे भाई हैं. कोरठबाड़ी निवासी सदानंद पोद्दार, उनकी पत्नी सरोज पोद्दार और छोटे भाई देवानंद की पत्नी रेनू पोद्दार की सड़क हादसे में मौत हो गई. कार पर 4 लोग सवार थे जिसमें एक बुरी तरह जख्मी है.

