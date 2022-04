पूर्णिया: जिले के सहायक थाना क्षेत्र के केपी मार्केट (Crime in Purnia) के पास चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. बीती देर रात चोरों ने केपी मार्केट की दो दूकानों के शटर को तोड़कर (Theft From KP Market In Purnia) लूटपाट की. जानकारी के मुताबिक कुल 1 लाख रुपये नकद सहित कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

ये भी पढ़ें- नालंदा में बंद घर का ताला तोड़कर 22 लाख की चोरी, 5 लाख नकद और 16 लाख के जेवर गायब

इस घटना में एक किराना दुकान और दूसरा मिठाई दुकान शामिल है. मार्केट खुलने के समय जब दूसरे दूकानदारों ने देखा तो उसने फिर दोनों दुकानदारों को इस बात की जानकारी दी. घटना की जानकारी देते हुए किराना दुकानदार ने बताया है कि वह दुकान बंद कर घर चले गए थे. बगल में मिठाई दुकान जो 12 बजे रात तक खुली थी, उसके बाद वह भी अपनी दुकान बंद कर घर चले गए. लोगों के अनुसार पिछले महीने भी चोरी की घटना (Theft Shop In Purnia) हुई थी.

अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों को इस बात की जानकारी थी और वह दुकान की कई दिनों से रेकी कर रहे थे. चोर लगातार यह देख रहे थे कि यह दूकान कितने बजे बंद होती है, कितने बजे खुलती है. रेकी करने के बाद चोरों द्वारा रात के समय दोनों दुकानों के शटर को तोड़ा गया. उसके बाद लगभग एक लाख रुपये नकद सहित कई कीमती सामान दूकान से चोरी कर फरार हो गए. वही बताया जाता है कि 2 माह पूर्व भी उसी मार्केट में एक पान दुकान में चोरी हुई थी.

ये भी पढ़ें- नवादा में चोरों का तांडव, ऑफिसर कॉलोनी में चोरी की घटना को दिया अंजाम

स्थानीय लोगों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि नशीला पदार्थ का सेवन करने वाले युवा पीढ़ी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं. घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच दुकानदारों से पूछताछ की, उसके बाद जांच में जुट गई. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है.