पूर्णियाः बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए (Counseling Of teachers For Appointment) पूर्णिया जिला में जून-जुलाई 2021 में शिक्षक अभ्यार्थियों की काउंसिलिंग की गई थी. काउंसिलिंग के बाद सभी अभ्यार्थियों को बहाली के लिए चयनित भी कर लिया गया. लेकिन इनमें से 500 से ज्यादा शिक्षक अभ्यार्थियों का नियोजन काउंसिलिंग पूरी होने के बावजूद रद्द कर दिया गया. इसकी जानकारी मिलने के बाद शिक्षक अभ्यार्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का घेराव (Teacher Candidates Protest In Purnea) कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

शिक्षक अभ्यार्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इसके खिलाफ जमकर हंगामा किया. अभ्यार्थियों का कहना है कि 6 माह पहले ही बहाली के लिए उनकी काउंसिलिंग पूरी हो चुकी थी. इसके बावजूद काउंसिलिंग प्राक्रिया को गलत ठहराकर उसे अब रद्द कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है.

हंगामा कर रहे अभ्यार्थी डीईओ कार्यालय के सामने अफसरशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे. साथ ही उनका कहना था कि हमने तमाम संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन देकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है. अभ्यार्थियों का कहना है कि नियोजन को रद्द करने का जो अधार है, वही गलत है.

'हमलोग प्रथम चरण के चयनित अभ्यार्थी हैं, विभाग ने गलत आरोप लगाकर नियोजन रद्द किया है. विभाग का कहना है कि सीडी उपल्ब्ध नही है, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है. लेकिन ये आरोप ही गलत है. हमलोगों की मांग है कि हमारी काउंसिलिंग सही है और हमारे नियोजन को दोबारा वापस लिया जाए'- शिक्षक अभ्यार्थी

वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम ने इस संबंध में बताया कि जांच में जिन पंचायतों की काउंसिलिंग में गड़बड़ी पाई गई थी, उसे रद्द किया गया है. सभी पंचायत का रद्द नहीं हुआ है. जिन 52 पंचायतों के अभ्यार्थियों की बहाली रद्द की गई है, आदेश आने के बाद उनकी दोबार काउंसिलिंग की जाएगी. वहीं, शिक्षक अभ्यार्थियों का कहना में इसकी निष्पक्ष जांच कर उनका नियोजन दोबारा किया जाए, वरना चरणबद्ध आंदोलन करते हुए न्यायालय की भी शरण ली जाएगी.



