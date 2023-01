पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में तेज रफ्कार का कहर जारी है. रोजाना कहीं ना कहीं सड़क हादसे में लोगों की जान (One death in road accident In Purnea) जा रही है. तो कई जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो जा रहे हैं. ताजा घटना में जिले के केके नगर थाना क्षेत्र के बाघमारा गांव के समीप दो बाइक की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई. जबकि 3 बुरी तरह जख्मी हो गए. मृतक की पहचान देवदास के रूप में हुई है. जो पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र के माधोपारा निवासी है.

रोड एक्सीडेंट में एक की मौत : घायल दो बाइक सवार कटिहार जिले के रहने वाला हैं. मिली जानकारी के अनुसार देवदास अपने सहयोगी के साथ बाइक से पूर्णिया के श्रीनगर थाना की ओर जा रहे थे. तभी ये हादसा हो गया. घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजन मनोज दास ने कहा कि- 'देवदास अपने सहयोगी के साथ बाइक से श्रीनगर जा रहे थे तभी विदिशा से तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने जबरदस्त ठोकर मार दी. जिससे देवदास की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. वहीं तीनों बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गए. जिसमें एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है.'

सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल : मृतक के परिजन मनोज दास ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दूसरा बाइक सवार कटिहार जिले के रहने वाले हैं. सभी घायलों का इलाज पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. मृतक देवदास शीशा का काम किया करते थे और उसी काम के सिलसिले में अपने सहयोगी के साथ श्रीनगर थाना क्षेत्र जा रहा थे. देवदास के छोटे-छोटे दो बच्चे हैं. घायल कटिहार जिला के युवक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. स्थानीय लोग बताते हैं कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के चिथड़े उड़ गए.