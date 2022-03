पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले में लंबे समय से इंतजार कर रहे होमगार्ड के (Recruitment Of Home Guard In Purnea) अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने से उनमें काफी खुशी है. साल 2011 में होमगार्ड के 170 पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी (Home Guard Vacancy In Purnea) के लिए 2022 में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई. होमगार्ड के 170 पदों के लिए 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. अभ्यर्थियों ने कहा कि साल 2015 के बाद हम लोग निराश हो चुके थे लेकिन बहाली शुरू होने से काफी खुशी हो रही है.

इंदिरा गांधी स्टेडियम में होमगार्ड की बहाली : बता दें कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया 12 मार्च तक चलेगी. जिसमें 170 पदों के लिए चयन किया जाएगा. इस बहाली में लगभग 10 हजार अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था. बहाली को लेकर होमगार्ड के जिला समादेष्टा अमरेंद्र कुमार दीपक ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया पहले से लंबित थी, जिसे पूरे पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है. बहाली प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराया जा रहा है. इसी तरह विशेषकर दौड़ में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए डिजिटल वाच का भी प्रयोग किया जा रहा है. इस बहाली में महिलाओं की भी काफी भागीदारी देखने को मिली है.

2011 में निकाली गई थी वैकेंसी: वहीं, अभ्यार्थियों ने बताया कि साल 2011 में उन्होंने इस पद के लिए अप्लाइ किया था और अब 2022 में प्रक्रिया पूरी की जा रही है. अभ्यर्थियों ने कहा कि उम्र बढ़ने की वजह से दौड़ने में परेशानी हो रही है. वहीं, महिला अभ्यार्थी ने कहा वो बहाली के लिए 2015 तक इंतजार करने के बाद निराश हो चुकी थी. लेकिन जैसे ही बहाली प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिली तो वो काफी खुश हुईं.

