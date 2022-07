पूर्णिया: पूर्णिया विश्वविद्यालय की लेटलतीफी से जुड़ा मीम्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. फेसबुक और इंस्ट्राग्राम जैसे सोशल प्लेटफार्म पर भी इससे जुड़े मीम्स वायरल हो रहे हैं (making mimes which are viral on twitter). सेशन डिले, मार्क्सशीट इश्यू, बिना मान्यता के शुरू हुई पढ़ाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर ट्वीटर पर #purneaUniversity ट्रेंड कर रहा है. छात्रों ने पंचायत-2 फेम कैरेक्टर विनोद का मीम्स बनाकर खूब विरोध किया. छात्रों ने मीम्स में कहा कि देख रहे हो न विनोद.... पूर्णिया यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है.



पुष्पम प्रिया चौधरी का मिला साथ: पूर्णिया विवि के अभियान को पुष्पम प्रिया चौधरी का साथ मिला है. पुष्पम ने लिखा है कि पूर्णिया बिहार का सबसे पुराना ज़िला है. 1770 से इस ज़िला का गौरव है. यहां के हज़ारों-लाखों लोग देश-विदेश में सफल हैं पर बिहार के नकली नेता यहां एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं चला पाते, इंडस्ट्री, जॉब, डेवलपमेंट का क्या कहना. उनकी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजभवन और सीएम हाउस में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा लेकर बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त किए जाएंगे तो तो उनकी दशा कैसी होगी ? पूर्णिया विश्वविद्यालय जैसी ही होगी. क्यों समय पर सेशन चले, क्यों पढ़ाई हो !

विवि के विरोध में खूब मीम्स बना रहे छात्र: पूर्णिया विवि के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड में एक कैरेक्टर बिनोद खूब वायरल है. छात्र विवि के विरोध में खूब मीम्स बना कर विरोध कर रहे हैं. एक मीम्स में छात्रों ने लिखा है, "देख रहा है न बिनोद..." 3 साल की डिग्री 6 साल में . देख रहा है न बिनोद सेशन 2018-2019 पार्ट वन का अभी तक मार्कशीट नहीं दिया है, पार्ट थ्री की परीक्षा का परिणाम दोनों आ गया है, फिर भी नहीं दिया है अभी तक.छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि पूर्णिया विवि प्रशासन कुंभकरण की तरह नींद में सोया हुआ है. छात्रों की समस्या चरम पर है, लेकिन विवि के कुलपति कार्यालय में नहीं बैठते हैं. वह अपनी आवाज से कार्यालय को चला रहे हैं जो छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.