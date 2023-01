पूर्णिया: बिहार को पूर्णिया में बदमाशों को पकड़ने के दौरान (Police shot in the leg in Purnea) लॉडेड पिस्टल को अनलॉक करने के दौरान गोली चल गई. घटना पूर्णिया पंचमुखी मंदिर के पास की है. यह गोली टाइगर मोबाइल पुलिसकर्मी के बाएं पैर में जा लगी. जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा. हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में टाइगर मोबाइल पुलिसकर्मी की जान बाल-बाल बच गई. के. हाट थाने में नीलकमल टाइगर मोबाइल पुलिसकर्मी के पद पर तैनात हैं. फिलहाल घायल पुलिसकर्मी को जख्मी हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है.

बदमाशों और पुलिसकर्मी के बीच हुई बहस: इस बाबत मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पूर्णिया पंचमुखी मंदिर से एक पुलिसकर्मी बाइक सवार दो बदमाशों का पीछा कर रहा था. कुछ देर बाद सदर अस्पताल गेट के ठीक सामने अपराधी और पुलिसकर्मी के बीच बहस होने लगी. टाइगर मोबाइल पुलिसकर्मी ने दोनों बदमाशों से खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा लेकिन तभी बाइक सवार बदमाश टाइगर मोबाइल पुलिसकर्मी को चकमा देने में सफल हुए और बाइक छोड़ घटनास्थल से फरार हो गए. घायल पुलिसकर्मी का नाम नीलकमल बताया जा रहा है.





"घायल पुलिसकर्मी की पहचान नीलकमल के रूप में हुई है. पुलिसकर्मी के. हाट थाने में तैनात हैं. नीलकमल मूल रूप से आरा जिले के रहने वाले हैं. घटना अपराधी को पकड़ने के दौरान घटी. नीलकमल गन को अनलॉक कर रहे थे कि तभी गोली चल गई. यह गोली नीलकमल के बाएं पैर में जा लगी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. फिलहाल घायल पुलिसकर्मी को बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर है." -अनिल सिंह,के. हाट थाना प्रभारी