पूर्णिया :पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र के जीवतपुर गांव में (Jeevatpur village of Banmankhi police station of ​​Purnia) भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग हुए बुरी तरह से घायल हो गए. इस घटना में घायल पिता के सामने उसके बड़े बेटे ने दम तोड़ दिया (one killed 3 injured in Purnea) . पुलिस अस्पताल पहुंच कर घायलों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है.

पिता और तीनों बेटों पर हमला :जीवतपुर गांव के निवासी ज्ञानी दास अपनी जमीन जोत रहे थे उसी दौरान उनका भाई सुबोध सौरव अपने परिवार के साथ ज्ञानी दास को घेर लिया और मारपीट करने लगा. इसी बीच ज्ञानी दास के तीन बेटे भी पहुंच गए. इसके बाद साथ सुबोध एवं दर्जनों की संख्या आए लोगों ने धारदार हथियार से उन सब पर जानलेवा हमला कर दिया. पिता के साथ साथ तीनों बेटों को भी बुरी तरह से पीटा और धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया.

बड़े बेटे ने पिता के सामने तोड़ा दम : परिजनों ने सबको स्थानीय बनमनखी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए घायल ज्ञानी दास ,संजीत दास ,बसंत दास एवं रंजीत दास को पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया. इलाज के दौरान ज्ञानी दास के बड़े पुत्र रंजीत दास की मौत हो गई जबकि दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हैं. इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है. पुलिस अस्पताल पहुंच मामले की जांच पड़ताल कर रही है. वास्तविकता यह है कि जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं.

