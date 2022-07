पूर्णियाः मानसून ने अभी तो बस दस्तक दी है. बिहार में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया (Flood In Bihar) है. कोसी बराज से लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं. इसका असर बिहार के बिहार के पूर्णिया सहित राज्य के कई जिलों में बाढ़ के रूप में देखने को मिल रहा है. पांच नदियों से घिरा पूर्णिया का बायसी अनुमंडल (Biasi Sub Division of Purnia) में बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर ( Peoples Displaced Due to Flood in Purnea) है. कई जगहों पर सड़कों के कट जाने के कारण प्रखंड मुख्यालय का पंचायतों से संपर्क भंग हो गया है. सबसे ज्याद परेशानी बाढ़ में फंसे लोगों का पीने के पानी का हो रहा है.

"अनुमंडल के कई पंचायतों में बाढ़ के कारण व्यापक तबाही हुई है. सड़कों के क्षतिग्रस्त कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें एक्टिव हैं. राहत केंद्र और कम्युनिटी किचन तैयार है. जैसे-जैसे लोग पहुंचेंगे, सभी एक्टिव हो जायेंगे."- कुमारी तोसी, एसडीएम, बायसी अनुमंडल

लोगों के घरों में कई फीट तक बह रहा है पानीः पांच नदियों से घिरा पूर्णिया का बायसी अनुमंडल के कई गांव में अचानक आई बाढ़ में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. टूटी सड़कों के बीच नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग जहां-तहां फंसे हुए हैं. प्रभावित इलाके में लोगों के घरों में कई फीट तक पानी होने होने के कारण खाने-पीने का संकट हो गया है. बच्चे और बूढ़े भूख से बिलख रहे हैं. वहीं प्रशासन की ओर से राहत बचाव की तैयारी जमीन पर नहीं उतर पाया है. बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं.

कम्युनिटी किचन और नाव की व्यवस्था नहीं हो लोग आक्रोशितः बायसी प्रखंड के सुगवा, महानंदपुर और पुरानागंज में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है. डंगराहा से सुग्बा महानंदपुर जाने वाली सड़क पर पुरानागंज और सुगवा महानंदपुर में तीन जगहों पर पानी बह रहा है. सुगवा महानंदपुर पंचायत के मुखिया इंजीनियर राशिद ने कहा कि करीब 3000 घरों में पानी घुस गया है. लोग बेहाल हैं. प्रशासन की ओर से अब तक कम्युनिटी किचन नहीं चलाया जा रहा है. कुछ जगह सड़कें कट गई है. जिस कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ है. इलाके में नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. कहीं भी आने-जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है.

अचानक बाढ़ से कई घर तबाह, कई पशु लापताः बायसी की एसडीएम कुमारी तोसी ने कहा कि बायसी अनुमंडल में कई पंचायतों में पानी घुसा है. यहां महानंदा, कनकई, परमाण और बकरा नदी में बाढ़ है. इन नदियों के कारण कई पंचायतों में पानी फैल गया है. सभी प्रखंडों में कम्युनिटी किचन खोला जा रहा है. बाढ़ में फंसे लोगों को ऊंचे स्थलों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है. अचानक गांव में घुसे बाढ़ के पानी से कई मिट्टी से बने घर बर्वाद हो गए हैं. वहीं कई जानवर भी नदी की धार में बह गये हैं.

