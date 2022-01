पूर्णिया: पूर्णिया के सदर थाना (Sadar Police Station of Purnea) क्षेत्र के गुलाब बाग के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत (One killed in road accident in Purnea) हो गयी जबकि एक अन्य गभीर रूप से घायल हो गया. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है.

बताया जाता है कि बाइक सवार अनारूल हक एवं नौशाद गुलाब बाग से अपने घर चिमनी बाजार लीलाबाड़ी जा रहे थे. उसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. जिससे दोनों बाइक सवार जख्मी हो गए. स्थानीय लोग दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गये और कार को पकड़ पुलिस के हवाले किया.

अस्पताल में डॉक्टर ने अनारूल हक की स्थिति नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. वहीं, नौशाद के परिजनों उसे बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया. जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसे होते हैं.

