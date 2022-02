पूर्णिया: पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र के बुर्जा गोला गांव में उस समय मातम पसर गया जब एक घर से बेटे की बारात की जगह पिता की अर्थी (Groom Father Dies In Road Accident In Purnea) निकली. दरअसर पिताजी रामचंद्र ऋषि अपने बेटे की शादी की शॉपिंग करने गए थे. सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत (One Died In Road Accident In Purnea) हो गई. स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है.

घटना की जानकारी देते हुए मृतक के बेटे ने बताया कि, उसके छोटे भाई की बारात निकलने वाली थी. पिताजी रामचंद्र ऋषि शादी की मार्केटिंग करने के लिए घर से बाजार निकले थे. लेकिन तभी यह हादसा हुआ. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा मृतक के परिजन को दी गई. जैसे ही पिता की मौत की खबर मिली खुशी का माहौल मातम में बदल गया.

शादी के घर में मातम पसर गया है. जहां आज धूमधाम से बारात निकलती, अब उसी घर से अर्थी निकली. घटना के बाद पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रक एवं उसके ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है.

रफ्तार के कहर के कारण एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई है. थोड़ी सी लापरवाही की वजह से घटी इस घटना से हर कोई स्तब्ध है. मृतक के दामाद का कहना है कि आज बारात निकलने वाला था. खुशी का माहौल गम में बदल चुका है. सामान लाने गए थे उसी दौरान यह हादसा हुआ है. इस घटना से पुत्र जिसकी आज बारात निकलनी थी, उसपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ईश्वर ने उसकी सारी खुशियां पल भर में छीन ली है.

