पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के डलिया हुसैनाबाद गांव में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग (Fire broke out in Purnea due to cylinder leak) लग गयी. देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान तीन घर जलकर पूरी तरह से राख (three houses burnt to ashes in Purnea) हो गए. पीड़ितों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना के संबंध में गृह स्वामी ने बताया कि खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया. देखते ही देखते तीन घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. धुंआ देखकर गांव में भगदड़ सा माहौल हो गया. आग की उठती लपटें देखकर आसपास के गांव के लोग भी जुटने शुरू हो गए और आग को बुझाने में जुट गये.

वहीं, एक गृह स्वामी ने बताया इस घटना में उसका लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियों की शादी होने वाला थी. जिसको लेकर शादी की तैयारी की जा रही थी. इस अगलगी में सारा सामान जलकर राख हो गया. आग इतनी तेज थी कि घर का एक भी सामान नहीं बचा. इस घटना से उनका परिवार सदमे में है.

