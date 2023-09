पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया में दंपती को करंट लग गया, जिससे पति की मौत (One died due to electric shock in Purnea) हो गई. वहीं पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना जिले के कसबा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशहा कोला की बतायी जा रही है. मृतक की पहचान मोहम्मद शाहिद आलम के रूप में हुई है. शाहिद की बेगम केशवरी अस्पताल में इलाजरत है. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है.