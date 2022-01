पूर्णिया: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद आए दिन शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Purnea) और बरामदगी के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला पूर्णिया के जलालगढ़ थाना इलाके का है. जहां, एनएच-57 पर गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पंजाब नंबर के एक ट्रक से 14754 (Huge Amount Of Liquor Seized In Purnea) लीटर शराब जब्त किया है. इस दौरान पुलिस ने (Two Liquor Smuggler Arrested In Purnea) हरियाणा के दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें- मंत्री लेसी सिंह के रिश्तेदार अठिया समेत 7 गिरफ्तार, रिंटू सिंह-नीरज झा मर्डर समेत कई मामलों में थी तलाश

दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा के फतेहाबाद से एक ट्रक से पूर्णिया विदेशी शराब लायी जा रही है. जिसको लेकर पूर्णिया पुलिस ने जलालगढ़ थाना क्षेत्र के एनएच-57 पर गहन वाहन चेकिंग शुरू की गई और उसी दौरान एक ट्रक जिस पर पंजाब का नंबर Pb19 6234 अंकित था, उसे रुकने के लिए इशारा किया गया तो ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ा और चेकिंग के दौरान ट्रक पर लोड 14754 लीटर विदेशी शराब जब्त कर लिया.

बता दें कि, इन दिनों शराब तस्कर पश्चिम बंगाल से शराब की तस्करी पर रोक लगाए हुए हैं. क्योंकि, पूर्णिया पुलिस एवं उत्पाद विभाग की टीम ने कई शराब माफियाओं को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. अभी पश्चिम बंगाल से पूर्णिया के रास्ते शराब की तस्करी में कमी आई हुई है. छोटे-मोटे शराब तस्करी के मामले आ रहे हैं. लेकिन बड़े पैमाने पर शराब तस्करी पर रोक लगी हुई है. अभी शराब तस्करों द्वारा झारखंड, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों से शराब की तस्करी की जा रही है. वहीं, पकड़े गए दोनों तस्कर फतेहाबाद हरियाणा के ही निवासी हैं. पुलिस गिरफ्तार दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें- पूर्णिया में हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा भाई, जमीन विवाद में हुआ था मर्डर

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP