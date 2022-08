पूर्णिया: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून (liquor ban in bihar) लागू है. इसके बावजूद लोग शराब पीने से बाज नहीं आते हैं. ताजा मामला पूर्णिया का है, जहां सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग स्थित आलम बिरयानी होटल के एक कर्मचारी की मौत शराब पीने (death by drinking alcohol in Purnea) से हो गई. मृतक का नाम अक्सर अली है, जो यूपी के रामपुर गांव का रहने वाला है.

ओवरडोज पीने के से गई जान: मृतक के भाई मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि शराब की ओवरडोज पीने के कारण उनके भाई की मौत हो गई वह अस्पताल के डॉक्टर ने भी आशंका जताई कि अल्कोहल के ओवरडोज के कारण मौत हो सकती है.

'अक्सर अली कल देर शाम गुलाब बाग स्थित दमका चौक के पास से शराब पीकर दुकान आकर सो गया था और सुबह उठ फिर शराब पीने चला गया शराब पीकर वापस आकर सो गया जब उसे उठाने के लिए परिजन गए तो वह कुछ भी नहीं बोल रहा था तो उसे अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत बताया मृतक रोज शराब का सेवन किया करता था'- गुफरान अली, बिरयानी होटल संचालक





क्या कहते हैं डॉक्टर : अक्सर अली को जब अस्पताल लाया गया था तो वह मृत अवस्था में था ना तो ब्लड प्रेशर और ना ही ईसीजी शो कर रहा था. परिजन के अनुसार अधिक शराब पीने के कारण मौत हुई होगी अल्कोहल के ओवरडोज से ऐसा हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा की मौत की वजह क्या है.

