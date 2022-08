पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया श्मशान में दफनाये गये शव (Theft Of Dead Body buried in Crematorium of Purnea) पर तस्करों की नजर पड़ी है. एक ताजा मामले के अनुसार पूर्णिया के कसवां थाना के नालकी श्मशान से 5 शव गायब होने का मामला सामने आया है. इस श्मशान से शव गायब होने का यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी दो बार और इस तरह की घटना को तस्करों ने अंजाम दिया है. वही इस मामले पर पूछे जाने पर पूर्णिया के आरक्षी उपाधीक्षक ने बताया कि उनके संज्ञान में जांच की जाएगी.

पूर्णिया में लाशों की चोरी: मामला पूर्णिया जिला के कसबा थाना क्षेत्र का है, जहां नौलखा स्थित श्मशान घाट से कब्र में दफनाए गए पांच मुर्दों की चोरी हो गई है. कुल 8 शवों की चोरी की गई है. यहां नौलखा स्थित श्मशान घाट में वैसे हिन्दू अपना शव दफनाते हैं. जिनके पास शव को जलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं. जिले में लाशों की चोरी का खुलासा तब हुआ, जब गुरुवार को स्थानीय ग्रामीण अपनी मवेशी चराने श्मशान गए हुए थे. वहां देखा कि पांच कब्र की मिट्टी खोदी हुई थी और कब्र में रखे मुर्दे गायब थे.

पहले भी हुई है लाशों की चोरी: स्थानीय ग्रामीण राम कुमार महतो ने बताया कि इस श्मशान घाट पर महादलित समुदाय के लोगों के शवों को दफनाया जाता है. श्मशान घाट से एक साथ पांच मुर्दों के चोरी होने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसी श्मशान घाट से वर्ष 2014 में डबल में दफनाया गया 7 मुर्दों की चोरी हो चुकी थी.





ग्रामीण ने कहा कि अब तो मुर्दे भी सुरक्षित नहीं हैं. लोगों को पहले अपने घरों में चोरी थी लेकिन अब श्मशान से मुर्दों की भी चोरी हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबी के चलते लोग पैसे के अभाव में शव को जलाने के बजाय दफना देते हैं. लोगों ने श्मशान घाटों के घेराबंदी की भी मांग की है. वहां तांत्रिक क्रिया के लिये लोग मुर्दे की चोरी कर रहे हैं. लाशों की तस्करी कर उसे मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है.